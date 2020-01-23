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23 січня • оновлено в 07:43
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Військові США заблокували важливу дорогу головорізам Путіна в Сирії. Відео

2.9т
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Військовий патруль США не дав російським військам пройти важливою дорогою в північно-східному регіоні Сирії.

Про це повідомила організація Syrian Observatory for Human Rights, передає "Голос Америки". Військам Путіна не дали пройти по магістралі між містами, контрольованими курдами. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Як стало відомо, російські військові пробивалися до пункту перетину кордону між Сирією та Іраком.

Військові США не допускають війська президента Сирії Башара Асада, а також його прихильників до нафтових родовищ. Таким чином, у США і РФ утворилися аванпости в регіоні.

"Це вже третій інцидент за тиждень", – розповів місцевий журналіст Нішан Мохаммад.

"Я був там на минулих вихідних, коли американські солдати зупинили російські військові машини і змусили їх повернутися на базу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня США зупинили солдат Росії, які намагалися проїхати до нафтового родовища Румейлан в Сирії.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а зачем вы недельной давности выдаете как свежую 23 января? обоз,а?
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Wick John
Wick John
Укро свиньи почему вы не хрюкаете что пендосы аннексировали Сирию или против хозяев нельзя хрюкать?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Wick John, покукарекай педрила пока при памяти.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Wick John, причем аннексировали территории с нефтяными вышками, занимаются обычным грабежом.
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hunt andres
hunt andres
Четвертого не будет. Сирийские войска разъ***нят маусов, которые находятся в Сирии незаконно.
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