Військові США заблокували важливу дорогу головорізам Путіна в Сирії. Відео

Військовий патруль США не дав російським військам пройти важливою дорогою в північно-східному регіоні Сирії.

Про це повідомила організація Syrian Observatory for Human Rights, передає "Голос Америки". Військам Путіна не дали пройти по магістралі між містами, контрольованими курдами. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Як стало відомо, російські військові пробивалися до пункту перетину кордону між Сирією та Іраком.

Військові США не допускають війська президента Сирії Башара Асада, а також його прихильників до нафтових родовищ. Таким чином, у США і РФ утворилися аванпости в регіоні.

"Це вже третій інцидент за тиждень", – розповів місцевий журналіст Нішан Мохаммад.

"Я був там на минулих вихідних, коли американські солдати зупинили російські військові машини і змусили їх повернутися на базу", – додав він.

А тем временем в Сирии Россия в очередной раз победила Америку. Американский патруль опять не пропустил российскую военную колонну в направление города Эль-Маликия в провинции Хасеке.

Но россияне не растерялись и без паники организованно отступили на приготовленные раннее позиции pic.twitter.com/SBqPu40W1s — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня США зупинили солдат Росії, які намагалися проїхати до нафтового родовища Румейлан в Сирії.

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