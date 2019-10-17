Війна у Сирії вступила у нову фазу: озвучено тривожний прогноз

Військовий конфлікт у Сирії вступив у нову фазу, в результаті чого вона остаточно перестане існувати у колишніх кордонах і поділиться на зони впливу інших держав.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із питань міжнародних відносин Тарас Семенюк, коментуючи військову операцію Туреччини проти курдів на території Сирії.
"Північно-східний регіон Сирії завжди цікавив Туреччину через велику кількість курдських сепаратистів. Вони мріяли про автономну державу, що не подобалося Туреччини. Наступ турецьких сил є абсолютно логічним і прагматичним", – пояснив Семенюк.
За його словами, президент США Дональд Трамп, ухваливши рішення про відступ із курдських земель і "фактичну здачу союзників", був підданий різкій критиці у Штатах.
"В американській філософії завжди була культура підтримки союзників, не було історії здачі союзників, яких американці підтримували. Але водночас варто пам'ятати, що американці не обіцяли курдам створення своєї держави або створення автономії на території Сирії. Була тільки обіцянка військової підтримки проти можливої агресії Ірану та присутності Російської Федерації", – зазначив експерт.
"Зараз історія перегралася. Трамп намагається не нашкодити Росії. Сирійський уряд Башара Асада теж намагається перехопити ініціативу на цих територіях. Тут і Туреччина. Відбувається друга фаза сирійської війни, де вже не Сирія тримає контроль над своїми територіями, а відбувається фрагментація країни на різні сфери впливу. Там, де були американці, зараз претендують турки. В інших регіонах, де найбільші поклади нафти, ще тримається Росія. І Іран має свій інтерес", – розповів Семенюк.
Як наголосив міжнародник, всі ці процеси свідчать про фрагментацію Сирії.
"Не буде Сирії в тих кордонах, які ми знали до війни. Буде країна, поділена на різні регіони, які підпорядковуватимуться іншим державам", – спрогнозував він.
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