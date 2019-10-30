"Медовий місяць" закінчено: Зеленського попередили про ризики відведення військ

"Медовий місяць" президента України Володимира Зеленського перервало розведення військ, яку Україна та "Л/ДНР" почали в Золотому на Донбасі 20 жовтня.

Про це йдеться в матеріалі британської газети Independent, випущеному відразу ж після початку операції.

Газета назвала скандал навколо розведення сил справжнім випробуванням для глави держави, який прийшов до влади завдяки обіцянкам завершити війну на сході України.

Зеленського попередили про ризики відведення військ Twitter APUkraine

"Зокрема, Зеленському вже довелося мати справу зі звинуваченнями в капітуляції і суперечками з батальйоном "Азов", який видання називає "ультраправою військовою структурою". Іншим викликом для президента стане роль у процесі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", – пише Independent.

Відзначається, що на тлі цих труднощів у Зеленського вже почав падати рейтинг, хоча поки він досі перевищує показники будь-якого іншого президента в історії незалежної України.

"Його мирний план несе серйозні ризики, а успіх залежить від готовності Володимира Путіна вести конструктивний діалог", – додав автор з посиланням на поліотолога Володимира Фесенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО привітали початок розведення військ у Золотому.

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