Відповість за Крим і Донбас: Україна обіграла Росію в ООН

Питання війни на Донбасі й анексії Криму внесли окремим пунктом до порядку денного 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

За пункт під назвою "Ситуація на окупованих територіях України" проголосували 65 країн, 17 висловилися проти.

Генасамблея ООН внесла Крим і Донбас до порядку денного Прямий

"Включення пункту дозволить Україні і міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі і в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль щодо мирного врегулювання", – зазначив Ніколенко.

"Незначна, але процедурна перемога. Готуємося до тижня високого рівня 23-27 вересня", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію жорстко розгромили за висловлювання в бік України на Радбезі ООН.

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