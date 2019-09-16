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16 вересня • оновлено в 23:54
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Відповість за Крим і Донбас: Україна обіграла Росію в ООН

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Питання війни на Донбасі й анексії Криму внесли окремим пунктом до порядку денного 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

За пункт під назвою "Ситуація на окупованих територіях України" проголосували 65 країн, 17 висловилися проти.

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Прямий

"Включення пункту дозволить Україні і міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі і в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль щодо мирного врегулювання", – зазначив Ніколенко.

"Незначна, але процедурна перемога. Готуємося до тижня високого рівня 23-27 вересня", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію жорстко розгромили за висловлювання в бік України на Радбезі ООН.

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Тег
ООН
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чую я, шо за этой перемогой, как всегда, совершенно внезапно, последует жесточайшая зрада
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