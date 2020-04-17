Відключає хворих від ШВЛ: медсестра розповіла про жахи роботи в пандемію коронавірусу

Медсестра з Лондона, в обов'язки якої входить відключення апаратів ШВЛ у безнадійних хворих із COVID-19, зізналася, що часто відчуває особисту відповідальність за смерть пацієнтів.

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42-річна Хуаніта Ніттла працює в лікарні Royal Free Hospital, що приймає інфікованих коронавірусом, передає ВВС.

Жінка народилася на півдні Індії, але останні 16 років працює в британській системі національної охорони здоров'я (NHS). Вона – старша медсестра у відділенні реанімації.

"Відключати апарат емоційно дуже важко й дуже боляче. Часом навіть здається, що я несу особисту відповідальність за чиюсь смерть", – розповіла Ніттла.

Хуаніта Ніттла ВВС

Вона згадала про випадок, коли прийшла на ранкову зміну, а начальник відділення повідомив, що їй доведеться перервати лікування пацієнтки із COVID-19.

Пацієнткою виявилася також медсестра, жінка у віці за 50. Хуаніті довелося пояснювати її доньці, в чому полягатиме ця процедура.

"Я постаралася запевнити дівчину, що її мама не відчуває болю і почувається цілком комфортно, а також запитала, чи є у хворої якісь останні побажання, зокрема й релігійного характеру", – розповіла медсестра.

У палаті реанімації, де працює Ніттла, ліжка стоять поруч одне з одним, і, крім помираючої пацієнтки, там перебували й інші хворі без свідомості.

"Вона лежала в боксі на вісім ліжок, там усі – важкохворі. Я засмикнула фіранку і вимкнула звукове сповіщення у приладів. Медсестри замовкли, адже людська гідність і комфорт пацієнтів – наше першочергове завдання", – згадала медсестра.

Потім вона піднесла слухавку до вуха хворої і дала її дочці можливість сказати прощальні слова матері.

"Для мене це був просто телефонний дзвінок, але для її сім'ї він мав величезне значення. Звичайно, вони хотіли б мати можливість зробити відеодзвінок, але, на жаль, у реанімації заборонено користуватися мобільними телефонами", – розповіла жінка.

На прохання родичів помираючої Хуаніта увімкнула на комп'ютері обраний ними музичний відеокліп, а потім вимкнула апарат ШВЛ.

"Я сиділа поруч і тримала її за руки, поки вона не померла", – розповіла медсестра. Після цього вона від'єднала крапельниці, які подавали в кров хворої седативні препарати.

При цьому донька пацієнтки, не знаючи про те, що відбувається в палаті, продовжувала щось говорити матері по телефону і читати молитви. Ніттла змушена була взяти трубку й повідомити, що її мати померла.

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус вражає не тільки легені, а зачіпає всі органи людини вже на останній стадії захворювання, повідомив завідувач відділенням інфекційних захворювань римської лікарні Умберто Клаудіо Мастроянні.

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