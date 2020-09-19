Великобританію накрила друга хвиля COVID-19, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу (COVID-19) в країні.

Як повідомляє BBC, у заяві Джонсона зазначається, що нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та загалом по всій Європі.

"Я боюся, що це абсолютно неминуче. Ми зіткнемося з цим у нашій країні", – сказав він.

Прем'єр зазначив, що не хоче вводити масштабніші заходи ізоляції, тому слід суворо дотримуватися соціального дистанціювання.

"Ми хочемо тримати школи відкритими. Ми хочемо тримати економіку відкритою, хочемо, щоб бізнес розвивався", – додав Джонсон.

У багатьох містах Британії кількість заражень COVID-19 на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а у місті Сандерленд досягла 103.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через різке зростання кількості хворих на коронавірус у різних країнах світу посилили карантин.

У Великобританії влада заборонила збиратися групами більш ніж шість осіб. Порушникам карантину загрожує штраф у 100 фунтів – 3 600 гривень. За повторне порушення доведеться заплатити понад три тисячі фунтів.