Вчений зі США назвав COVID-19 у літаках небезпечнішим за авіакатастрофи в 79 разів

Професор зі США розрахував, що в разі, якщо авіакомпанії почнуть продавати квитки на всі місця в салоні, смертність від COVID-19 через зараження в літаках виросте до 80 осіб на рік – це в 79 разів вище за показники летальності від авіакатастроф.

Як повідомляє DailyMail, професор Слоунської школи управління Массачусетського технологічного інституту Арнольд Барнетт створив математичну модель, в якій розрахував два варіанти: в одному авіакомпанії продаватимуть усі місця в салоні, а в другому тільки ті, що біля вікон, залишаючи між пасажирами досить безпечного простору.

Відповідно до його розрахунків, при першій моделі ймовірність зараження становить 1 до 4300, а при другій зменшується майже вдвічі – 1 до 7700. Використовуючи середній коефіцієнт смертності від COVID-19 у розмірі 1%, вчений вирахував, що приблизно один із 430 тисяч пасажирів літаків гинутиме від COVID-19.

Після він розрахував, що загалом це призведе приблизно до 80 смертей за рік, що в 79 разів більше, ніж імовірність загинути в авіакатастрофі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені можуть почати використовувати хом'яків для дослідження способу передачі COVID-19 у літаках.