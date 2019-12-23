Вчені з Чехії "подарували" Крим Росії: фотофакт

Чеські дослідники зобразили на мапі анексований український Крим таким же кольором, як і Російську Федерацію.
Відповідне фото з'явилося на сторінці Центру досліджень геополітики і політичної географії Празького університету у Facebook 22 грудня.
Карту з "російським" Кримом розмістили, ілюструючи кількість споживання алкоголю в різних країнах (найвищий показник у Молдові – 15,2 літра на жителя).
Ілюстрація
Карта з помилкою
Facebook Geopolitics and Political Geography
Як писав OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія. Пізніше помилку виправили.
Це не перший скандал The New York Times із Кримом. Так, у 2017 році видання опублікувало карту, на якій Крим був відзначений тим же кольором, що і РФ, а також підписаний як "спірна територія".
Пізніше в газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої карті.
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