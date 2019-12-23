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24 грудня • оновлено в 01:12
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Вчені з Чехії "подарували" Крим Росії: фотофакт

1.4т
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Чеські дослідники зобразили на мапі анексований український Крим таким же кольором, як і Російську Федерацію.

Відповідне фото з'явилося на сторінці Центру досліджень геополітики і політичної географії Празького університету у Facebook 22 грудня.

Карту з "російським" Кримом розмістили, ілюструючи кількість споживання алкоголю в різних країнах (найвищий показник у Молдові – 15,2 літра на жителя).

Ілюстрація

Ілюстрація

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Карта з помилкою

Карта з помилкою

Facebook Geopolitics and Political Geography

Як писав OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія. Пізніше помилку виправили.

Це не перший скандал The New York Times із Кримом. Так, у 2017 році видання опублікувало карту, на якій Крим був відзначений тим же кольором, що і РФ, а також підписаний як "спірна територія".

Пізніше в газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої карті.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Чехія
Теги
Крим мапа України фотографии дослідження
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы на схеме малопьющими показаны)) Чешские исследователи стекломой не посчитали, которого одна только всу жрет больше чем Литва и Молдавия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Крым России подарил русский солдат и ЕкатеринаII. При чем тут чехи?
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6
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Весь мир знает, что Крым русский
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6
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2 из 4 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
петух федот, ты даже не понимаешь, как ты позоришь свой народ
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3
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
коршун федот, мой панский унитаз, не отвлекайся!
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4
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