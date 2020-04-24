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24 квітня • оновлено в 09:30
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Вбиває за хвилину: Трамп назвав нову "зброю" проти коронавірусу

4.1т
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Президент США Дональд Трамп переконаний, що новий тип коронавірусу COVID-19 гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.

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Таку думку він висловив, посилаючись на нове дослідження від його Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє Politico.

"За умови, що ми піддаємо тіло потужному впливу ультрафіолету або просто дуже потужного світла. Якщо ви можете доставити світло всередину організму, через шкіру або якось іще, то це знищує його за хвилину", – заявив глава США.

Трамп назвав сонячне світло вбивцею коронавірусу

Трамп назвав сонячне світло вбивцею коронавірусу

Трамп, який раніше висловлював припущення про те, що вірус може бути сезонним, і неодноразово давав обіцянки щодо дієвості недоведених ліків із трибуни Білого дому, назвав дослідження "досить потужним".

Вказані ним учені припускають, що сонячне світло, висока температура і вологість можуть вбити коронавірус. Водночас вищі посадові особи охорони здоров'я не прийняли результати цієї роботи і не робили жодних повторних досліджень сонячного світла як способу лікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветерани в США, які брали протималярійний препарат гідроксихлорохін для лікування коронавірусу COVID-19, виявилися схильнішими до смерті.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
вірус
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту". Простите, а можно уточнить что уничтожает за минуту, вирус или организм?
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Проиграет выборы, или его граждане ещё тупее... Ща в парки как наши в храм ломанутся....
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