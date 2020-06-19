Вакцина від кору і краснухи може допомогти в боротьбі з COVID-19

Вакцина від кору може захистити від COVID-19

Вакцина MMR, що застосовується проти кору, паротиту та краснухи, допомагає організму впоратися з COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, це з'ясували вчені з Університету штату Луїзіана. За словами автора дослідження Пола Фіделя, вакцина MMR зупиняє важке запалення й сепсис, до того ж без побічних ефектів.

"Вакцинація MMR буде особливо корисна для працівників охорони здоров'я, які можуть легко піддатися впливу COVID-19", – заявив Пол Фідель.

За словами вченого, американці вже мали можливість спостерігати дію вакцини на практиці, коли COVID-19 виявили в екіпажу авіаносця USS Roosevelt. Справа в тому, що всім новобранцям ВМС США роблять укол MMR. І як підсумок, на борту судна тільки одна людина потребувала госпіталізації, тоді як 955 перенесли хворобу без ускладнень.

"Зараз ми проводимо клінічні випробування, але я не думаю, що для когось було б проблемою знову отримати вакцину MMR, яка дала б не тільки захист від кору, паротиту та краснухи, а й потенційно від COVID-19", – поділився вчений .

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія з Південної Дакоти, США, в липні почне випробовувати на людях ліки від COVID-19, засновані на коров'ячих антитілах.