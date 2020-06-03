Вакцина від COVID-19 дала побічні ефекти: випробуваний розповів про проблеми

Журналіст видання The Independent Джек Соммерс взяв участь у випробуванні вакцини від коронавирісу і розповів про побічні ефекти.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Після безболісної ін'єкції у нього кілька разів піднімалася температура, також він став іноді чхати. Хоча, за його словами, він міг це сам собі придумати, пише The Independent.

"Найгіршим побічним ефектом, схоже, була параноя", – зізнався британець.

Джек Соммерс independent.co.uk

Журналіст зазначив, що йому дуже допомогло усвідомлення важливості випробування. Він розповів, що почув багато добрих побажань у зв'язку з участю в вакцинації.

"Будьте готові до нескінченних питань друзів і рідних, зокрема про те, що вас заразять коронавірусом по ходу випробувань. Але це не так", – розповів Соммерс.

Перед введенням вакцини Соммерс здав аналізи, заповнив документи і подивився навчальне відео. За участь в експерименті йому перерахували 235 фунтів (близько 8 тисяч гривень).

"Хочеться розповісти онукам, що я тестував вакцину, яка врятувала людство", – зазначив журналіст.

Він підкреслив, що не пошкодує про участь у випробуванні, навіть якщо дана вакцина не буде "працювати".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Китаї перша вакцина від коронавірусу пройшла успішне випробування на людях.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!