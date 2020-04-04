У китайському місті Ухань, який став епіцентром зараження COVID-19, вчені виявили коронавірус нового типу SARS-CoV-2.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вірусологи відвідали притулки для тварин в різних частинах міста і виявили, що 15% бродячих кішок заражені новим коронавірусом. Про це йдеться в результатах дослідження, які опублікували biorxiv.org.

За допомогою порівняння нових і старих зразків крові вчені прийшли до висновку, що здичавілі кішки могли заразитися вірусом від господарів.

В Ухані знайшли коронавірус нового типу

"Ми відкрили антитіла до SARS-CoV-2 в організмі більш десяти кішок з Уханя. Це вказує на те, що щось схоже може відбуватися і в інших регіонах Землі, які охоплені епідемією. Поки невідомо, чи може вірус передаватися від кішок до людей, однак недавно наші колеги довели, що він може поширюватися від однієї тварини до іншої повітряно-крапельним шляхом", – відзначили дослідники.

Як писав OBOZREVATEL раніше, медики розвінчали міф про те, що хірургічні рукавички є ідеальним засобом захисту при спілкуванні з людьми, зараженими коронавірусом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!