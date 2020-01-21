"В сім'ї нікого не залишилося": авіаудар Росії в Сирії убив десятки мирних людей. Страшні фото

У результаті авіаудару під керівництвом Росії в Сирії загинули щонайменше 18 осіб, включно з цілою сім'єю.

Десятки тисяч людей врятувалися втечею, відправившись до кордону з Туреччиною. Про це пише The Guardian (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сім'я з восьми осіб, із них шестеро – діти, була убита в селі Кфар-Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо, а ще четверо мирних жителів були вбиті в Маардабсе на південному сході провінції Ідліб.

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

"Бог помститься всім тиранам. У моїй родині більше нікого не залишилося", – сказав 71-річний Абу Ясир, родич сім'ї, знищеної в Кфар-Тааль.

Ще мінімум вісім цивільних були вбиті під час інших ударів військових літаків уряду Росії і Сирії по сільських районах опозиції.

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Агентства ООН із надання допомоги заявили, що через це десятки міст залишилися в руїнах і були зруйновані лікарні та школи.

Минулого тижня представники ООН заявили, що гуманітарна криза в регіоні Ідліб на крайньому північному заході Сирії загострилася і наразі втекли щонайменше 350 000 цивільних осіб.

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Ще півмільйона людей втекли від більш ранніх боїв у безпечні табори недалеко від кордону з Туреччиною, яка підтримує деякі повстанські угруповання на північному заході.

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Остання атака наблизила військову кампанію Башара Асада до густонаселених центральних районів Ідліб, де, за даними благодійних організацій і агентств ООН, перебувають у пастці майже 3 мільйони осіб.

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Москва і Дамаск спростовують звинувачення в невибірковому бомбардуванні мирних жителів і заявляють, що вони борються з бойовиками-джихадистами, які активізували напади на мирних жителів у місті Алеппо на півночі Сирії.

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Конфлікт у Сирії independent.co.uk

Раніше OBOZREVATEL писав, що 15 січня Росія і президент Сирії Башар Асад завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули 23 людини, близько півсотні зазнали поранень.

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