Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 23:34
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

ООН вимагає закрити сайт "Миротворець"

1.4т Читати матеріал російською

Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні закликала Верховну Раду закрити сайт "Миротворець" через його "незаконну діяльність".

Із різкою заявою в середу, 16 жовтня, заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро виступив на засіданні комітету ВРУ з питань свободи слова, пишуть "Українські новини".

"Я знову і знову нагадую вам один дуже відомий вам моментце сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт містить особисті дані осіб, включно з журналістами, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їх даних у свою чергу несе небезпеку для таких осіб", – сказав він.

Новини
"Обіцяє не лаятися матом": "Миротворець" обзавівся офіційним речником

В ООН закликали Україну закрити сайт "Миротворець"

В ООН закликали Україну закрити сайт "Миротворець"

Так, Моро навів приклад звільненого з СІЗО терориста "ДНР" Романа Джумаєва, якого вбили на сходовому майданчику його квартири в Маріуполі.

"На жаль, контактні дані журналістів все ще залишаються на сайті, що несе для них небезпеку", – наголосив дипломат. Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжити заходів щодо його видалення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
4
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel