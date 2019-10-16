ООН вимагає закрити сайт "Миротворець"

Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні закликала Верховну Раду закрити сайт "Миротворець" через його "незаконну діяльність".

Із різкою заявою в середу, 16 жовтня, заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро виступив на засіданні комітету ВРУ з питань свободи слова, пишуть "Українські новини".

"Я знову і знову нагадую вам один дуже відомий вам момент – це сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт містить особисті дані осіб, включно з журналістами, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їх даних у свою чергу несе небезпеку для таких осіб", – сказав він.

В ООН закликали Україну закрити сайт "Миротворець"

Так, Моро навів приклад звільненого з СІЗО терориста "ДНР" Романа Джумаєва, якого вбили на сходовому майданчику його квартири в Маріуполі.

"На жаль, контактні дані журналістів все ще залишаються на сайті, що несе для них небезпеку", – наголосив дипломат. Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжити заходів щодо його видалення.

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