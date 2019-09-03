В ООН визнали свавілля Росії в Криму: опублікована доповідь

Генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

Документ "Стан прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" з'явився на сайті організації.

Зокрема, Москві вказали на те, що вона порушує на півострові такі права: на громадянство (автоматично роздавши свої паспорти кримчанам), на справедливий суд (незаконні затримання та переслідування), на життя, свободу і безпеку (насильницькі зникнення і незаконні арешти), на недоторканність (тортури і жорстоке поводження з особами під вартою).

ООН опублікувала доповідь щодо Криму politeka.net

Крім того, генсекретар ООН зафіксував факти незаконного переміщення засуджених у Криму для відбування покарання в Росії. За його даними, регулярно порушуються також свобода думки, совісті, мирних зібрань та релігії.

Також Росію викрили в утисках української і кримськотатарської національний культур.

Підводячи підсумок генсекретар ООН висловив повну прихильність суверенітету і територіальній цілісності України.

"Я настійно закликаю Російську Федерацію, так само, як і Україну вжити всіх заходів для забезпечення безперешкодного доступу органів ООН до Криму. Закликаю РФ також виконати свої зобов'язання за міжнародним правом прав людини в Криму і дотримуватися застосовних до нього зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права", – підсумував він у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 59 жителів Криму притягнули до кримінальної відповідальності через відмову служити в РФ.

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