В Італію повертається пекло коронавірусу? Кількість хворих злетіла, але карантин послаблено. Ексклюзив

В Італії збільшилася кількість хворих на коронавірус. У постраждалому регіоні Ломбардія за останні дні – більше тисячі хворих. У багатьох хвороба протікає безсимптомно, що робить їх прихованими розносниками небезпечної інфекції.

Незважаючи на неоднозначну статистику, влада послаблює карантин. А місцеві жителі з радістю їздять регіоном.

Що зараз відбувається в Італії й чи не помилилася влада, почавши вихід із жорсткого карантину, – розбирався OBOZREVATEL.

Яка ситуація в країні зараз

Приводом для переживань стала статистика. За останні дні зріс рівень хворих як по всій країні, так і в найбільш постраждалому регіоні – Ломбардії. Звичайно, не йдеться про тисячі нових жертв недуги, однак цифри поки невтішні.

Загальна кількість померлих від COVID-19 зросла до 31 тисячі;

11 травня загалом по країні вірус виявили в 744 осіб, 12 травня вже в 1402, 13 травня – у 888. Цифри стрибають, але кількість хворих поки відносно висока;

смертність впала. 13 травня померло 195 осіб. У пік пандемії було 800-900 осіб щодня.

На тлі нестабільної ситуації влада послаблює карантинні обмеження. Причин тут декілька. По-перше, хвороба хворобою, а економіка тріщить по швах. За прогнозами МВФ, держборг Італії зросте на 20%, а ВВП впаде щонайменше на 9%.

Графік кількості заражених із початку пандемії Скриншот

По-друге, жителі тієї ж Ломбардії перебувають на карантині з 20-х чисел лютого, тобто більше 2-х місяців. Психологічно це дуже складно, і серед людей зростає невдоволення. Тому частину обмежень зняли ще з 4 травня:

працює промисловість;

є можливість відвідувати рідних та близьких;

дозволені тренування для спортсменів;

бари й ресторани працюють на винос.

Журналістка Катерина Саділова, яка живе в Лоді (комуна в Ломбардії), розповіла, що через зняття обмежень на вулицях італійців стало більше, життя поступово відновлюється. Італійці загалом намагаються дотримуватися правил, але трапляються й ті, хто ігнорує вимоги влади та живе звичайним життям.

"Послаблення є, ти можеш відвідати своїх родичів, пересуватися в межах регіону. Але взяти і просто так поїхати кудись погуляти все ж неможливо. За великого бажання не можна сісти в автомобіль й відправитися в Геную на пляж або на озеро Комо. У цьому плані обмеження ще діють. Але прогрес є в тому, що ми можемо гуляти містом. Я, наприклад, зі своїм чоловіком спокійно можу поїхати до його батьків, які живуть за 10 км від нас. Навіть психологічно простіше, що ти можеш спокійно побачити своїх родичів", – зазначила OBOZREVATEL Саділова.

В Італії люди поступово повертаються до нормального життя. Але багато обмежень ще діє

Водночас, незважаючи на послаблення карантину, в країні офіційна статистика то зростає, то падає. Як виявилося, це пояснюється не зростанням випадків інфікування, а банальною кількістю зроблених тестів.

Італія переломлює COVID-19

Дійсно, зростання захворюваності пояснюється просто – кількістю зроблених ПЛР-аналізів. Італія виходить у лідери за тим, скільки зроблено тестів, – понад 2,7 млн штук.

Краща ситуація лише в кількох країнах – Іспанії, Португалії, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших. Тобто за фактом на тисячу італійців перевірено 45 осіб. В Україні, наприклад, усього 5.

Зараз тестування роблять не тільки для окремих категорій із зони ризику (лікарям, поліцейським, військовим), але й іншим жителям. "Кількість інфікованих набагато менша, ніж було десь два тижні тому. Це радує та вселяє надію. Чому так стрибають дані? Вся справа в тестах, влада почала повально перевіряти італійців. Тому є дуже багато випадків безсимптомного коронавірусу, у людей навіть немає кашлю або температури, але є ось ці антитіла", – пояснює Катерина Саділова.

А ось відсоток саме важких хворих знижується. Наприклад, 12-13 травня в реанімаціях лежало близько тисячі італійців. Це в 4 рази менше, ніж у розпал епідемії, в кінці березня-початку квітня.

"Раніше, коли були забиті людьми лікарні, пацієнтів з високою температурою навіть не госпіталізували. Такі люди залишалися під контролем лікарів у себе вдома на самоізоляції. Зараз навпаки – незалежно від проблем із диханням пацієнтів із високою температурою забирають медики, адже місць стало більше", – зазначає Саділова.

Італійка українського походження Наталія Гебрич доповнила, що порівнювати дані про кількість хворих у якийсь конкретний день некоректно і потрібно дивитися на всю ситуацію загалом. Також Наталія навела дані зі свого додатка, який показує оновлювану статистику. Там зазначено, що зараз 50% від загальної кількості хворих за весь час уже офіційно одужали.

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"Так, зверніть увагу на статистику. У нас у всіх в телефонах є спеціальні додатки, там можна вибирати для себе офіційні джерела отримання інформації про захворюваність на COVID-19. Я регулярно за цим стежу", – підкреслила Гебрич.

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