В Італії виявили два різні штами коронавірусу

У регіоні Ломбардія на півночі Італії вчені виявили два різні штами нового коронавірусу, один із яких поширювався серед населення вже в середині січня.

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Цей вірус SARS-CoV-2 був зафіксований у зоні Бергамо, одному із найбільш постраждалих від пандемії міст Італії. Штам відрізняється за "генетичною послідовністю та низкою характеристик" від того, який викликав спалах у районі Лоді та Кремони, передає cremonaoggi.it.

Мутацію вдалося виявити завдяки антитілам у деяких італійців, яких вони набули на початку року, пояснив директор відділення вірусології лікарні "Сан-Маттео" в Павії професор Фаусто Балданті.

Він додав, що колективного імунітету до цього штаму поки не виробилося. При цьому в червоній зоні Кодоньо з цією інфекцією зіткнулися близько 23% жителів. У провінції Бергамо, де карантин ввели майже на два тижні пізніше, ніж національний, цей показник досягає 57%.

Професор Раффаеле Бруно, глава відділення інфекційних захворювань, вказав, що вже після надходження перших хворих стало ясно: пропонований у китайському місті Ухань протокол лікування не підходив для хворих у Ломбардії.

Так, у цьому регіоні лікарі приділяли увагу антивірусним препаратам. Завдяки застосуванню плазми крові з антитілами смертність вдалося скоротити з 15 до 6%.

Нагадаємо, в Італії зареєстровано вже понад 241 тисячу інфікованих, летальних випадків – більше 34 тисяч.

Статистика на 5 липня. worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 5 липня в Україні офіційно підтверджено 48 500 випадків коронавірусної інфекції. Із них 823 були виявлені за минулу добу.