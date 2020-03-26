В Італії видужав від коронавірусу 101-річний чоловік

В Італії з лікарні Ріміні в ніч на 26 березня виписали 101-річного пацієнта, якому вдалося подолати коронавірус і повністю одужати.

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Про це заявила заступниця мера Ріміні Глорія Лізі, зазначивши, що в цьому зціленні літньої людини є надія на майбутнє всіх італійців, пише il Giornale.it.

Відзначається, що пацієнт 1919 року народження був госпіталізований минулого тижня і отримав позитивний результат тесту на новий коронавірус.

Коронавірус в Італії Freepik

"Через кілька днів це стало дивовижною історією для лікарів, медсестер, всього медичного персоналу. Надія на майбутнє всіх нас в тілі людини старшої за 100 років, коли сумні хроніки цих тижнів щодня розповідають про вірус, який бушує особливо серед літніх людей. Він зробив це", – зазначила заступниця голови мера Ріміні.

За словами Лізі, випадок одужання 101-річного чоловіка покликаний стати певним символом, оскільки в найтемніші часи певні історії набувають більш широкого змісту, ніж просто набір фактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 25 березня в Італії четвертий день поспіль спостерігалося зниження кількості хворих і померлих від COVID-19.

На той момент в країні було зафіксовано 74 386 заражених і 7503 померлих. При цьому померло на 60 осіб менше, ніж за день до того (683 проти 743). Заразилося теж трохи менше людей (5210 проти 5249).

У ВООЗ також вважають, що з 23 по 29 березня в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.

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