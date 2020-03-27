В Італії від коронавірусу померла ще одна українка

У місті Трієст (Італії) від коронавірусу COVID-2019 померла ще одна громадянка України.
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Про це "Громадському" повідомила прессекретарка Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.
Померлою виявилася жінка 1958 року народження. Українка відійшла в лікарні кілька днів тому. 26 березня факт смерті від коронавірусу підтвердився лабораторно.
Всього на півночі Італії та загалом за кордоном померли вже четверо українок, в яких підтвердили хворобу.
Наразі українські консули перебувають на зв'язку з рідними загиблої та лікарнею, де вона була госпіталізована.
Коронавірус в Італії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала в місті Ровато провінції Брешія.
Також у місті Романо ді Ломбардія, у провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України.
В Італії через COVID-19 померла третя громадянка України.
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