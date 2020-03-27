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27 березня • оновлено в 12:23
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В Італії від коронавірусу померла ще одна українка

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У місті Трієст (Італії) від коронавірусу COVID-2019 померла ще одна громадянка України.

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Про це "Громадському" повідомила прессекретарка Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

Померлою виявилася жінка 1958 року народження. Українка відійшла в лікарні кілька днів тому. 26 березня факт смерті від коронавірусу підтвердився лабораторно.

Всього на півночі Італії та загалом за кордоном померли вже четверо українок, в яких підтвердили хворобу.

Наразі українські консули перебувають на зв'язку з рідними загиблої та лікарнею, де вона була госпіталізована.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Трієст
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
отдыхала на курорте, наверное...
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