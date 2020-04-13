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13 квітня • оновлено в 17:11
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В Італії послаблять карантин через коронавірус: що буде дозволено

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В Італії з 14 квітня готуються послабити карантин через коронавірус, який оголосили в країні 9 березня. Влада має намір відкрити магазини з продажу книг, канцтоварів та дитячого одягу.

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Також у країні в деяких регіонах можуть поновитися будівельні роботи, пише Daily Mail.

Зазначається, що загалом карантинні заходи в Італії триватимуть до 3 травня, але послаблення обмежень свідчить про бажання чиновників знизити "психологічний вплив" місячної ізоляції.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Під пом'якшення також потрапить лісове господарство та лісова промисловість в країні.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте раніше заявив, що хоче ширшого економічного перезапуску "якомога швидше", але міністри зауважили, що в країні "умови ще не створені".

Нагадаємо, що раніше в Італії виключили можливість скасування карантину через епідемію COVID-19 на початку травня.

Також за минулу добу, 12 квітня, в Італії зафіксований найнижчий добовий приріст смертності від вірусу з 19 березня – 431.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і пришвидшився в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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