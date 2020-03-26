В Італії хворих на коронавірус лікуватимуть ліками проти СНІДу

В Італії сімейні лікарі будуть призначати ліки проти СНІДу для лікування коронавірусу COVID-19.
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Як пише La Stampa з посиланням на директора Італійської медичної агенції (AIFA) Нікола Магріні, лікарі отримають можливість призначати пацієнтам певні види ліків, якщо раніше вони дали позитивний результат.
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При цьому інший препарат – протималярійний хлорохін – буде призначатися з обережністю, так як існують ризики при його масовому використанні.
На питання про створення вакцини проти коронавірусу, Магріні відповів, що процеси створення і перевірки ліків є тривалими, це займе щонайменше кілька років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на 25 березня в Італії четвертий день поспіль спостерігалося зниження кількості хворих і померлих від COVID-19.
На той момент в країні було зафіксовано 74 386 заражених і 7503 померлих. При цьому померло на 60 осіб менше, ніж за день до того (683 проти 743). Заразилося теж трохи менше людей (5210 проти 5249).
У ВООЗ також вважають, що з 23 по 29 березня в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.
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