В Іспанії за добу від коронавірусу загинуло понад 800 осіб

Іспанія встановила новий антирекорд за смертністю від коронавірусу – за добу там загинули 832 людини.

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Це стало найбільшою кількістю жертв із початку епідемії, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії. В країні померло вже 5 690 осіб.

Всього в Іспанії зафіксовано 72 248 випадків інфікування COVID-19, з них 8 189 – за останню добу. 40 630 людей госпіталізовані, 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вилікувати від коронавірусу вдалося 12 285 осіб.

Коронавірус в Іспанії Daily Mail

Тільки в Італії число загиблих за один день гірше, ніж в Іспанії – там від коронавірусу померло 969 осіб протягом 24 годин із четверга до п'ятниці, пише Daily Mail.

Наразі Іспанія є другою найбільш постраждалою від COVID-19 країною після Італії. В Іспанії продовжили режим надзвичайного стану до 12 квітня.

Як писав OBOZREVATEL раніше, спалах коронавірусу в Україні може спричинити такі ж масові смерті, як і в Італії. Про це заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

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