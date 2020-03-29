Іспанія побила антирекорд: за добу додалося більше 800 жертв коронавірусу

В Іспанії за добу 28-29 березня від коронавірусу померли 838 осіб, що стало абсолютним антирекордом для країни, яка випередила Китай за кількістю смертей.

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Свіжі дані з посиланням на Міністерство охорони здоров'я опублікувало видання El Pais.

Всього від COVID-19 в Іспанії померли близько 6 528 осіб. Інфіковані мінімум 78 797 громадян, з них 4 907 перебувають у важкому стані.

В Іспанії за добу додалося більше 800 жертв коронавірусу

За добу в статистиці додалося 6549 нових випадків зараження. Вилікувалися в країні майже 15 тисяч осіб.

За кількістю жертв Іспанія поступається тільки Італії – там померли вже понад 10 тисяч.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії за добу зареєстрували 969 смертей від коронавірусу – країна лідирує за кількістю жертв.

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