"Смерть брехунам!" Трагедія з українським літаком викликала масштабні протести в Ірані. Відео

У суботу, 11 січня, після офіційного зізнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли мітингувальники.

Активісти, в основному молодь, озвучили гасла проти уряду. Підтверджувальні відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, зокрема студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра під стінами Корпусу вартових ісламської революції скандували: "Смерть брехунам! Смерть диктатору!"

Протестувальники також заявили, що відставки представників влади їм недостатньо – народ вимагає справедливості. Мітинг переріс у зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ.

Відзначимо, незважаючи на те, що збито було український борт, більшість загиблих були саме іранцями.

I would like to thank journalists and investigation team at @bellingcat and @nytimes and also all major TV and media channels who verified us and our published material. Not going forget those people who lost their lives in this tragic event

پیروزی روشنایی و نور بر ظلمت و تاریکی pic.twitter.com/V5adgVIYJO