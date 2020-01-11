"Смерть брехунам!" Трагедія з українським літаком викликала масштабні протести в Ірані. Відео

У суботу, 11 січня, після офіційного зізнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли мітингувальники.
Активісти, в основному молодь, озвучили гасла проти уряду. Підтверджувальні відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, зокрема студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра під стінами Корпусу вартових ісламської революції скандували: "Смерть брехунам! Смерть диктатору!"
В Ірані розгорілися протести через трагедію з літаком
Скріншот з відео
Протестувальники також заявили, що відставки представників влади їм недостатньо – народ вимагає справедливості. Мітинг переріс у зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ.
January 11, 2020
January 11, 2020
Відзначимо, незважаючи на те, що збито було український борт, більшість загиблих були саме іранцями.
I would like to thank journalists and investigation team at @bellingcat and @nytimes and also all major TV and media channels who verified us and our published material. Not going forget those people who lost their lives in this tragic event- 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 11, 2020
پیروزی روشنایی و نور بر ظلمت و تاریکی pic.twitter.com/V5adgVIYJO
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану повного визнання вини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
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