"Смерть брехунам!" Трагедія з українським літаком викликала масштабні протести в Ірані. Відео

У суботу, 11 січня, після офіційного зізнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли мітингувальники.

Активісти, в основному молодь, озвучили гасла проти уряду. Підтверджувальні відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, зокрема студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра під стінами Корпусу вартових ісламської революції скандували: "Смерть брехунам! Смерть диктатору!"

В Ірані розгорілися протести через трагедію з літаком Скріншот з відео

Протестувальники також заявили, що відставки представників влади їм недостатньо – народ вимагає справедливості. Мітинг переріс у зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ.

Відзначимо, незважаючи на те, що збито було український борт, більшість загиблих були саме іранцями.

I would like to thank journalists and investigation team at @bellingcat and @nytimes and also all major TV and media channels who verified us and our published material. Not going forget those people who lost their lives in this tragic event

پیروزی روشنایی و نور بر ظلمت و تاریکی pic.twitter.com/V5adgVIYJO - 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану повного визнання вини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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