Головна Новини
11 січня • оновлено в 18:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Смерть брехунам!" Трагедія з українським літаком викликала масштабні протести в Ірані. Відео

7.2т
Читати матеріал російською

У суботу, 11 січня, після офіційного зізнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли мітингувальники.

Активісти, в основному молодь, озвучили гасла проти уряду. Підтверджувальні відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, зокрема студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра під стінами Корпусу вартових ісламської революції скандували: "Смерть брехунам! Смерть диктатору!"

Новини
Іран збив український літак: місце падіння Boeing 737 зняли з повітря. Відео

В Ірані розгорілися протести через трагедію з літаком

В Ірані розгорілися протести через трагедію з літаком

Скріншот з відео

Протестувальники також заявили, що відставки представників влади їм недостатньо – народ вимагає справедливості. Мітинг переріс у зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували силу і сльозогінний газ.

Відзначимо, незважаючи на те, що збито було український борт, більшість загиблих були саме іранцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
протест
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
3
5
Смішно
12
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не удивительно там пассажиры в основном иранцы были хоть и граждане Англии и Канады
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Так вот зачем всё было сделано!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 5 ответов | показать все
кирик вадим
кирик вадим
Николаев Олег, бред не пишите, у вас всегда кто то виновен и вас якобы провоцирует, в воровстве виновна жертва, а как же
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
кирик вадим, это как у вас было звырячэ побыття. Сторонники свержения создали провокацию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
кирик вадим
кирик вадим
Любопытно, стадо расеян сможет найти в себе мужество тоже выйти на протесты, когда суд в Гааге докажет вину кремля? Или так стадом и останутся?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3
2 из 6 ответов | показать все
кирик вадим
кирик вадим
Николаев Олег, писдапол, поучи устройство с200 которым стреляла Украина и отличие от с300, найти отличия и потом выкац, ущербное чмо
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kozak Ladya
Kozak Ladya
кирик вадим, о чём вы говорите, какие протесты? Соловей с Киселём засрут мозги "вяличием", и все дружно будут орать, что им всё пох... и "вивсёврёти". Путиноиды не имеют понятия о Чувстве Собственного Достоинства. Только полная изоляция с возможной ампутацией.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги