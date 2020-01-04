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4 січня • оновлено в 08:03
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В Ірані оголосили про початок війни з США і пообіцяли "діяти"

1.9т
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В Ірані порівняли вбивство військами США іранського генерала Касема Сулеймані з оголошенням війни.

Про це заявив постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі в інтерв'ю CNN, передає РБК. Дипломат зазначив, що на військові дії необхідно відповідати дзеркально.

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"Ми просто не можемо закрити очі на те, що сталося. Вони [США] почали війну, зробивши акт тероризму щодо одного з наших високопоставлених генералів. Ми зобов'язані діяти і ми будемо діяти", - сказав він.

Конкретних деталей постпред не розкрив.

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі

Reuters

Раніше OBOZREVATEL писав, що Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані, який загинув в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак), ймовірно, був в Москві і зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
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