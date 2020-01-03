Потужна повінь накрила Індонезію: 43 жертви, 400 тисяч евакуйованих. Фото і відео стихії

Масштабна повінь у столиці Індонезії Джакарті і прилеглих районах забрала життя щонайменше 43 осіб.

Про це з посиланням на дані міністерства соціального забезпечення країни і Національного агентства з протидії стихійним лихам повідомляють Euronews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що із зони затоплення вже евакуювали 35 тисяч осіб, ще понад 400 тисяч людей були змушені залишити свої домівки і переміститися в укриття.

Новини В Індонезії повені і зсуви вбили десятки людей

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Дощі і річки, що вийшли з берегів, затопили 182 квартали міста, а у 724 його районах було відключено електрику.

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

У деяких районах затоплення досягали 6 м у глибину. Спостерігалися збої в русі транспорту і електропостачанні.

Індонезію накрила масштабна повінь AP

Індонезію накрила масштабна повінь AP

Індонезію накрила масштабна повінь AP

Індонезію накрила масштабна повінь AP

Індонезію накрила масштабна повінь AP

Індонезію накрила масштабна повінь AP

Характерно, що це була найсильніша повінь із 2013 року, коли 57 осіб загинули після мусонних дощів у Джакарті.

Індонезію накрила масштабна повінь AJ +

В Індонезії повінь убила 43 особи AJ +

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

Індонезію накрила масштабна повінь

В Індонезії повінь убила 43 особи AJ +

Cukup kadrun saja yg muncul di Jakarta ... buaya sungguhan jangan pic.twitter.com/Q9TiX4G6bc – pendaki lokal🇲🇨 (@ JokoSus46520969) January 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у провінції Південна Суматра в Індонезії пасажирський автобус злетів в ущелину і впав у річку, в результаті чого 28 особи загинули і ще 13 отримали поранення.

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