В Індії на жорсткий карантин відправили 1,3 млрд осіб: поліція розганяє порушників палицями

Влада Індії з 25 березня оголосила тотальний тритижневий карантин – 1,3 млрд людей наказали залишатися вдома, щоб зупинити спалах коронавірусу.

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Як повідомляє DailyMail, порушників правил поліція Індії карає жорсткими методами. Зокрема, правоохоронці використовують тростини з ротангу для побиття громадян, щоб змусити їх підкоритися обмеженням.

Крім того, в Індії зупинилася колосальна система пасажирських залізниць, яка щодня перевозила 23 млн осіб через великий субконтинент – майже 8,4 млрд пасажирів на рік.

Зауважимо, що карантин в Індії можна вважати наймасовішим у світі. Для порівняння, у Китаї після того, як COVID-19 поширювався по провінції Хубей, а потім і по всій країні, у січні заблокували приблизно 760 млн осіб. Обмеження там зараз послаблюються.

Так, оголошення тотального карантину в Індії означає, що приблизно третина населення світу (2,6 млрд осіб) наразі живуть під обмеженням, накладеним через коронавірус, половина з них в Індії.

Зазначимо, станом на 25 березня Індія повідомила про досить невелику кількість заражень COVID-19 – зафіксовано 512 випадків, 9 із них – летальні.

Які ще країни закрили кордони через пандемію COVID-19

Серед повністю закритих держав, крім України, опинилися всі країни Євросоюзу, США, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Єгипет, Марокко, Лівія, Туніс, Кенія, Нігерія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Аргентина, Перу, Чилі, Болівія, Еквадор , Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Монголія, Молдова та інші.

Водночас часткова заборона на в'їзд діє в Колумбії, Венесуелі, Уругваї, Китаї, Таїланді, М'янмі, Індонезії, В'єтнамі, Росії, Омані, Південній Африці та низці інших країн.

Крім того, у Франції на два місяці оголосили надзвичайний санітарний стан і посилили правила карантину. Зокрема, в країні ввели санкції за порушення режиму ізоляції – порушнику може загрожувати штраф до 3700 євро.

Британія з 23 березня ввела режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому тільки в крайньому разі – за продуктами й товарами першої необхідності, для фізичних вправ (щонайбільше раз на день), з медичної потреби.

У Польщі також обмежили вільне пересування громадян – виходити дозволено тільки в магазин, аптеку та на прогулянку з собакою. Також заборонили зібрання людей: поруч не можуть перебувати більш як дві особи за винятком членів однієї сім'ї.

Скриншот "Туристер"

Зазначимо, число людей, які заразилися коронавірусом у світі, продовжує зростати. Серед лідерів за виявленими випадками й померлим залишаються Іспанія, Німеччина та Італія.

За останніми даними, в усьому світі на COVID-19 захворіли майже 390 тис. осіб, померло понад 16 тис., понад 100 тис. одужали.

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