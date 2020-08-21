В Європі спалахнула небезпечна лихоманка: є перша жертва

В Іспанії повідомили про першу жертву від вірусу лихоманки Західного Нілу.

Помер 77-річний житель провінції Севілья (автономне співтовариство Андалусія), пише агентство EFE. Пацієнт кілька днів перебував у відділенні інтенсивної терапії.

Відзначається, що спалах торкнувся вже 35 осіб, з них 32 були госпіталізовані.

Вірус лихоманки Західного Нілу – гостре інфекційне захворювання. Найчастіше його переносниками є комарі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вологість в приміщенні може впливати на поширення коронавірусу.

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