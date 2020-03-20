Потрібен явний прогрес по Україні: в ЄС озвучили ключову умову для Росії

Європейський Союз готовий вибудовувати більш конструктивні відносини з Росією, але для цього потрібно бачити явний прогрес в реалізації Мінських угод.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель.
Він зазначив, що відносини з Росією є стратегічним викликом для ЄС.
"У відповідь на агресію Росії проти України і незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році ЄС узгодив рамки політики щодо Росії, що включають п'ять основних принципів. Ці політичні рамки дають нам можливість проявити наполегливість і водночас взаємодіяти з Росією у сферах, де є чіткі інтереси ЄС. Реалізація Мінських угод залишається ключовою умовою для будь-яких істотних змін у відносинах ЄС і Росії. ЄС готовий повернутися до більш конструктивних відносин з Росією тільки в тому випадку, якщо у вирішенні її конфлікту з Україною з'явиться явний прогрес", – сказав Боррель.
Віце-президент ЄК нагадав також, що ЄС не визнає і не збирається визнавати незаконну анексію Криму, яка порушує міжнародне право.
"Зустрічаючись з представниками російського уряду на всіх рівнях, ми завжди говоримо, що, якщо вдасться домогтися прогресу в ситуації з Україною, це відкриє шлях для більш глибокого осмислення наших відносин. Сильна та ефективна Європа відповідає інтересам Росії. Так само, як і в наших інтересах бачити стабільну і процвітаючу Росію. Росію, яка існує у мирі із собою та зі своїми сусідами", – додав Боррель.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в німецькому парламенті запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.
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