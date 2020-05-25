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25 травня • оновлено в 11:05
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В Австралії вчений докопався до походження COVID-19: влада не послухала

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Професор медицини з Університету Фліндерса в Аделаїді (Австралія) Микола Петровський заявив, нібито знайшов ознаки того, що коронавірус "вирощували" спеціально.

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На думку вченого, вірус "втік" із китайської лабораторії. Однак австралійський уряд спростував такі припущення, повідомляє 9news.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Грег Хант запевнив, що дослідження професора не відповідають даним розвідки країни.

В Австралії вчений докопався до походження COVID-19: влада не послухала

"Це підкреслює важливість всебічного розслідування. Чим більше ми знаємо про найбільш ранні джерела, тим більше ми можемо простежити до ймовірного першого джерела", – відповів чиновник.

Він підкреслив, що перший випадок коронавірусу був виявлений на ринку морепродуктів в Ухані. А що стосується точного походження передачі вірусу, вважає Хант, це повинні з'ясувати під час розслідування щодо пандемії.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Австралія
Тег
вірус
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