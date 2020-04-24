Українців спецрейсом відправили до Фінляндії збирати полуницю, незважаючи на карантин

У четвер, 23 квітня, з України до Фінляндії полетів перший спецрейс з трудовими мігрантами для сезонних сільгоспробіт.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє "ТСН", це перший чартер, який був організований на прохання фінських фермерів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Фінляндії нікому збирати полуницю

"Полетіло близько двохсот українців. А взагалі до сільгоспробіт в Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України", – йдеться в повідомленні.

Після прильоту всі працівники зобов'язані пройти двотижневий карантин.

У коментарі LIGA.net глава прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко уточнив, що спецрейс з Києва в Гельсінкі був організований МЗС України спільно з Міністерством інфраструктури.

"Цілком можливо, це не останній рейс. Наскільки я розумію, мова йде про 1000 трудових мігрантів. Ми не володіємо точною інформацією", – зазначив він.

У Держприкордонслужбі додали, що питання щодо організації спецрейсу в компетенції Міністерства закордонних справ.

У попередні роки в Фінляндію на заробітки їздили близько 15 тисяч українців на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які залишилися в Польщі після оголошення про закриття кордонів у зв'язку зі спалахом епідемії COVID-19, скаржаться, що не можуть знайти роботу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!