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24 квітня • оновлено в 15:33
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Українців спецрейсом відправили до Фінляндії збирати полуницю, незважаючи на карантин

2.3т
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У четвер, 23 квітня, з України до Фінляндії полетів перший спецрейс з трудовими мігрантами для сезонних сільгоспробіт.

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Як повідомляє "ТСН", це перший чартер, який був організований на прохання фінських фермерів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Фінляндії нікому збирати полуницю

У Фінляндії нікому збирати полуницю

"Полетіло близько двохсот українців. А взагалі до сільгоспробіт в Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України", – йдеться в повідомленні.

Після прильоту всі працівники зобов'язані пройти двотижневий карантин.

У коментарі LIGA.net глава прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко уточнив, що спецрейс з Києва в Гельсінкі був організований МЗС України спільно з Міністерством інфраструктури.

"Цілком можливо, це не останній рейс. Наскільки я розумію, мова йде про 1000 трудових мігрантів. Ми не володіємо точною інформацією", – зазначив він.

У Держприкордонслужбі додали, що питання щодо організації спецрейсу в компетенції Міністерства закордонних справ.

У попередні роки в Фінляндію на заробітки їздили близько 15 тисяч українців на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які залишилися в Польщі після оголошення про закриття кордонів у зв'язку зі спалахом епідемії COVID-19, скаржаться, що не можуть знайти роботу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Фінляндія
Теги
сільське господарство вірус
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А когда то и самолеты и ракеты делали...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! А нельзя с Америки пригнать самолёт...для желающих улететь и еще из десятка стран ....не будет людей не будет проблем...останутся одни депутаты... Сделайте м о с калям назло!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
позорище... национальна ганьба...
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