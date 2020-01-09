Український Boeing 737 збила іранська ракета – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів.
"У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він.
Трюдо підкреслив, що така інформація посилює необхідність ретельного розслідування катастрофи.
Він додав, що Канада співпрацює зі своїми союзниками для забезпечення чесного розслідування і встановлення справжньої причини трагедії.
Джастін Трюдо
Відзначимо, президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що український літак зазнав аварії через механічну неполадку.
"Він летів над досить небезпечним районом. Хтось говорить, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти", – заявив він.
Однак Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.— Sky News (@SkyNews) 9 января 2020 г.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічну неполадку.
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