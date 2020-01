Український Boeing 737 збила іранська ракета – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів.

"У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він.

Трюдо підкреслив, що така інформація посилює необхідність ретельного розслідування катастрофи.

Він додав, що Канада співпрацює зі своїми союзниками для забезпечення чесного розслідування і встановлення справжньої причини трагедії.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що український літак зазнав аварії через механічну неполадку.

"Він летів над досить небезпечним районом. Хтось говорить, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти", – заявив він.

Однак Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна.

