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9 січня • оновлено в 22:23
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Український Boeing 737 збила іранська ракета – Трюдо

24.3т
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів.

"У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранською ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він.

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Трюдо підкреслив, що така інформація посилює необхідність ретельного розслідування катастрофи.

Він додав, що Канада співпрацює зі своїми союзниками для забезпечення чесного розслідування і встановлення справжньої причини трагедії.

Джастін Трюдо

Джастін Трюдо

Відзначимо, президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що український літак зазнав аварії через механічну неполадку.

"Він летів над досить небезпечним районом. Хтось говорить, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти", – заявив він.

Однак Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна.

Український Boeing 737 збила іранська ракета – Трюдо

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Канада
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Пролетая мимо Премьер-министр Канады Джастин Трюда не мог не заметить ракеты с надписью PERS летящей прямо в какелятский самолет!))))))))))))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Не удивлюсь если следствие опять выйдет на орков... Ждём мнение испанского диспетчера!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПНХ ПТН, а шо не японского, yeбан хуторской?))))))))))))
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