Українські студенти застрягли на карантині у Словаччині: як їм живеться

Українські студенти, які навчаються в європейських університетах, застрягли на карантині через коронавірус COVID-19.

Як молодим людям живеться в умовах карантину, розповів в ефірі ObozTV студент одного з університетів Кошице (Словаччина) Олександр Грахов.

Грахов повідомив, що карантин у Кошице був оголошений 9 березня.

"Злякалися тільки українці. Буквально за дві години через Кошице виїхало багато українських студентів. Квитки дуже швидко розібрали", - розповів він.

За його словами, в гуртожитку попросили всіх словаків роз'їхатися додому, залишилися тільки українці.

"Пересування в самому гуртожитку заборонені, не можна ходити в інші кімнати. На першому поверсі проводиться дезінфекція, зайти в гуртожиток можна тільки за перепустками. З 23:00 заборонено вихід з гуртожитку", - повідомив Грахов.

Студент зазначив, що на вулицях Кошице спостерігається багато людей, але всі ходять у масках. У транспорті місце водія огороджене стрічкою, за яку не можна заходити. При цьому в траспорті немає таких жорстких обмежень "по 10 осіб в автобус", як в Україні.

Грахов розповів, що навчання у вузі переведено в онлайн-режим: "Створюється конференція, ми підключаємося і викладач онлайн веде трансляцію, показує демонстрацію з екрану. Деякі викладачі записують відео на Youtube, деякі просто скидають інформацію, що потрібно зробити".

"За офіційною інформацією, до 27 березня у нас карантин, але ніхто нічого не може сказати про продовження або завершення, тому що ситуація непроста. У Словаччині зафіксовано 105 випадків. Кажуть, можуть продовжити ще на тиждень", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тисячі українців застрягли в Польщі в результаті карантину. Люди не мають можливості виїхати і розраховують лише на евакуацію.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!