Україна вирішить долю Росії? Портников заявив про азійську загрозу для Москви

Росія має зробити вибір цивілізаційного характеру: або вона налагодить відносини з Україною і стане Європою, або все залишиться, як і раніше, і РФ перетвориться на повністю азійську країну.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у інтерв'ю UKRLIFE.TV. За його словами, Євразією в українського сусіда бути вже не вийде.

"Росія зацікавлена в Україні набагато більшою мірою, ніж Україна в Росії. Нормалізація відносин з Україною, в тому чи іншому вигляді, дає Росії можливість стати європейською державою. Відсутність цих нормальних відносин перетворює її в державу азійську. Це вибір цивілізаційного характеру: не для нас, а для росіян", — пояснив він.

Володимир Путін "Голос Америки"

За словами Портникова, Азія усе впевненіше наступає і стає сутністю російської держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів-міжнародників, президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на транзит влади, аналогічний тому, який виконав колишній глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Для цього немає ні передумов, ні коштів.

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