Угода з дияволом: про що домовилися Росія та Ізраїль і чим це загрожує

Ізраїль і Росія знайшли точки дотику в сирійському питанні, що може мати серйозні наслідки для регіону. Одна з ключових цілей Тель-Авіва - витіснити Іран із Сирії. Заради цього Ізраїль готовий іти на суперечливі, якщо не сказати небезпечні компроміси.

Москва ж, незважаючи на союз із Тегераном, хоче підтримувати помірно добрі відносини з Тель-Авівом, тому в деяких ситуаціях готова "жертвувати" інтересами Ірану і навіть власною технікою.

Про причини та наслідки зближення двох країн - у матеріалі OBOZREVATEL.

Плідний візит

Ізраїль погодився допустити до своїх північних кордонів війська президента Сирії Башара Асада, що значно зміцнить позиції союзника РФ, та й самої Москви - і у військовому, і в політичному планах.

"За словами високопоставленого політичного джерела, досягнуто домовленостей між Ізраїлем і Росією щодо північного кордону. Вони передбачають, що армія Асада займе позиції біля кордону з Ізраїлем, а натомість росіяни пообіцяють, що там не буде присутності Ірану та "Хезболли", - повідомляє "Другий канал".

Судячи з усього, нещодавній візит прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху до Москви пройшов більш ніж плідно. Він був одним з небагатьох світових лідерів, які приїхали до Володимира Путіна на військовий парад 9 травня. І це був потужний сигнал лояльності та готовності до діалогу. Тож не дивно, що наступного дня Москва на знак жесту доброї волі відмовилася від ідеї продати до Сирії або розгорнути там зенітно-ракетні комплекси С-300, через які нервувався Тель-Авів.

Після переговорів Нетаньяху зробив ряд знакових заяв. Спочатку прем'єр наголосив, що РФ не стане заважати діям Ізраїлю в Сирії. Трохи пізніше дав зрозуміти, що Росія нібито теж хоче, щоб іранських сил не було в цій країні.

Гримуча суміш у Сирії

Поведінку Тель-Авіва в даній ситуації не можна назвати несподіваною. Відносини Ізраїлю та Ірану - вибухонебезпечна гримуча суміш, яка десятки років тримає в напрузі регіон. Зокрема, Тегеран підтримує в Лівані терористичне шиїтське угруповання "Хезболла", якому протистоїть Тель-Авів.

Вважається, що Іран постачає організації тисячі тонн зброї та боєприпасів, зокрема ракети. Вся сіль у тому, що Сирія в даному випадку найчастіше виступає перевальним пунктом. Тому "Хезболла" бореться за Асада, втім як і сам Тегеран - з 2011 року.

Ізраїль побоюється, що Іран облаштує на сирійській території військові бази і запустить заводи з виробництва ракет для простішої доставки їх "Хезболлі". Тому Тель-Авіву так важливо витіснити Тегеран із Сирії або хоча б відкинути подалі від своєї країни. Москва запропонувала саме те, чого так жадає Ізраїль: відносно безпечний кордон і ослаблення позицій Ірану. Доля ж Башара Асада, нехай і заплямованого військовими злочинами, Тель-Авів мало турбує.

Чого домагається Москва

Координація між Ізраїлем і РФ вигідна обом сторонам. Для Кремля це спосіб обмежити вплив США в регіоні, зміцнити позиції свого ставленика у Сирії і отримати більшу свободу дій.

Більше того, для Москви вкрай важливо зберегти досить відчужену політику Тель-Авіва щодо агресії в Україні. Ізраїль принципово не приєднався до санкцій Заходу проти Росії і, судячи з останніх заяв, робити цього не збирається. Та й після 2014 року Тель-Авів утримується від поставок зброї в Україну, хоча під час загострень з Москвою Ізраїль натякав на таку можливість.

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"Ми створили ніби свої особливі відносини з Росією, і багато в чому рахуємося з російськими інтересами", - днями чесно зізнався міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман.

Не варто скидати з рахунків і торгово-економічні зв'язки між країнами. У 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі перевищив $3 млрд.

А ось військові інциденти між Росією та Ізраїлем не повинні вводити в оману. Якщо говорити про знищення Тель-Авівом хваленої російської системи "Панцир-С1" під час удару по іранських позиціях, то Москву попереджали про майбутній обстріл.

Показовою є і реакція РФ. Хоча Ізраїль завдав десятки ударів по іранцях - союзниках Росії - Москва жодного разу не висловлювала протесту, навіть коли в процесі знищувалася надана ​​нею техніка.