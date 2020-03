У в'язницях Італії спалахнули бунти через коронавірус: є жертви

У в'язницях Італії спалахнули масові бунти через коронавірус, загинуло щонайменше шестеро ув'язнених, багато хто отримав поранення.

Як передає Repubblica, Agi та інші місцеві ресурси, на півночі країни в місті Модена ув'язнені підпалили одну з камер, близько 60 осіб намагалися втекти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Бунт розпочався після того, як вони дізналися про заборону візитів до в'язниці родичам і друзям через заходи боротьби з коронавірусом.

Аналогічні заворушення влаштували і в десятках інших в'язниць країни, в тому числі в Мілані та Римі, де засуджені підпалили матраци і спробували незаконно проникнути в медичні пункти.

У Фоджі ув'язненим вдалося втекти, однак за межами в'язниці поліцейські оперативно їх усіх затримали. Ще в одній з в'язниць країни були захоплені заручники, які були звільнені в результаті спецоперації.

Також бунти спалахнули в тюрмах Неаполя, Модени, Салерно, Фрозіноне, Верчеллі і Олександрії.

#Italy CHAOS

Inmates rioting



- 6 dead and 50 escaping from Foggia prison



- 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena



- at the San Vittore prison, detainees are on the roof! #coronavirus # COVID19



pic.twitter.com/Kupv0Ce1DV - Coronavirus (@CoronaBeerus) March 9, 2020

URGENT: #ITALY -WATCH: PRISONERS ESCAPE IN A LIVESTREAM VIDEO due to #coronavirus (they've been told no visits). 6 people dead and 50 escaped. 2 police officers kidnapped in PRISON UPRISING across the country. #Foggia pic.twitter.com/IJTJbMmuAV - AS-Source News (@ASBreakingNews) March 9, 2020

Riots in the prisons of many Italian cities. It appears that they are against the ban on visiting by relatives , imposed to contain # COVID19. Some evasions and some prisoners who died of an overdose are reported. #Italy #Police #Polizia #carcerinrivolta #Security #Evasions pic.twitter.com/OgcsFle2cY - Moreno Mantilli (@MorenoMantilli) March 9, 2020

#Italy 🇲🇽



Prisoners in Italy are burning down their cells, kidnapped a Police officer while Multiple Prisons reportedly had Riots.



The prisoners were unhappy that they are not allowed visitors due to #coronavirus outbreak in the Country. # COVID19 pic.twitter.com/5BzKKGJ49L - 🚨Wars on the Brink 🅙 (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 9, 2020

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 9 березня в світі коронавірусом заражені понад 110 тисяч осіб. Італія стала лідером в Європі за смертністю через вірус – померли 366 осіб із 7 375 хворих.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що держави "переживає найтемніші часи", але висловив упевненість в перемозі над коронавірусом.

