Куріння призводить до важкої форми коронавірусу СOVID-19, у результаті чого пацієнт може потрапити на штучну вентиляцію легенів або померти.

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Про це на брифінгу 8 травня заявила очільниця підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове.

Куріння провокує важку форму коронавірусу profile.ru

Вона зазначила, що коронавірус викликає захворювання дихальних шляхів, а куріння завдає шкоди легеням.

"Є опубліковані дослідження, які говорять про те, що куріння призводить до розвитку важкої форми захворювання, ризику потрапити на штучну вентиляцію легенів і померти", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з подібною заявою виступили в Міністерстві охорони здоров'я України. Зазначається, що пацієнти, які курять, важко переносять коронавірус.

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