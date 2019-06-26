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У Відні вибухнула і впала житлова висотка: перші фото і відео з місця НП

4.1тЧитати матеріал російською

У столиці Австрії Відні в середу, 26 червня, прогримів потужний вибух у житловому п'ятиповерховому будинку.

У результаті будівля на вулиці Прессгассе, в якій трапилася НП, частково обвалилася з лицьового боку, повідомляє ТАСС. Поранено мінімум 10 осіб. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях. На місце події прибули екстрені служби. Ймовірною причиною вибуху назвали витік газу.

Вибух у Відні

Вибух у Відні

Рен ТВ

Як уточнюється в Telegram-каналі Карточный Домик: Европа з посиланням на пожежну службу Відня, чотири особи були серйозно поранені, ще шестеро отримали легкі поранення.

Сусідні з Прессгассе вулиці були перекриті. Пожежники, рятувальники і поліція приступили до усунення наслідків вибуху.

Вибух у Відні

Вибух у Відні

360tv.ru

Вибух у Відні

Вибух у Відні

360tv.ru

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пішохідній вулиці в місті Ліон (Франція) в п'ятницю, 24 травня, трапився вибух, в результаті чого 13 осіб отримали поранення.

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Місце
Австрія
Теги
вибухвибух будинку
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вчера австрийская делегация единогласно выступила за возвращение России в ПАСЕ, сегодня в Вене взрывается многоэтажка. Совпадение? С огромной степенью вероятности, да, и все вменяемые люди это понимают. Боюсь, если бы взрыв, не дай Бог, случился в Таллинне или Киеве, непременно тут же отыскался бы "русский след". Да что там - не удивлюсь, если он отыщется и в Вене.
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Putin Serjio
Putin Serjio
Хрена себе, для рагулей 5 этажей это уже высотка...
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