У Відні вибухнула і впала житлова висотка: перші фото і відео з місця НП

У столиці Австрії Відні в середу, 26 червня, прогримів потужний вибух у житловому п'ятиповерховому будинку.

У результаті будівля на вулиці Прессгассе, в якій трапилася НП, частково обвалилася з лицьового боку, повідомляє ТАСС. Поранено мінімум 10 осіб. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вибухова хвиля була відчутна на кількох сусідніх вулицях. На місце події прибули екстрені служби. Ймовірною причиною вибуху назвали витік газу.

Вибух у Відні Рен ТВ

Як уточнюється в Telegram-каналі Карточный Домик: Европа з посиланням на пожежну службу Відня, чотири особи були серйозно поранені, ще шестеро отримали легкі поранення.

Сусідні з Прессгассе вулиці були перекриті. Пожежники, рятувальники і поліція приступили до усунення наслідків вибуху.

Вибух у Відні 360tv.ru

Вибух у Відні 360tv.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на пішохідній вулиці в місті Ліон (Франція) в п'ятницю, 24 травня, трапився вибух, в результаті чого 13 осіб отримали поранення.

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