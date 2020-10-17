У світі встановили рекорд нових хворих на COVID-19: статистика на 17 жовтня. Оновлюється.
Станом на суботу, 17 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 39,5 млн осіб. За минулий день виявлено 413 206 нових інфікованих, що стало рекордом з початку пандемії.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 71 тис., в США – 65 тис., а також в Бразилії – 30 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 29,6 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразився 287 231 особа. Померли 5 408 пацієнтів, одужали – 121 919.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,2 млн), Індія (понад 7,3 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Головне за 17 жовтня:
У ВООЗ заявили, що єдиним препаратом, ефективність якого при лікуванні хворих з важкою формою COVID-19 доведено, є дексаметазон.
Ще 56 пацієнтів з коронавірусом померли в Москві, загальне число померлих досягло 5906 чоловік. Напередодні повідомлялося про 54 померлих.
Бельгійський комітет за погодженням, який об'єднує керівників федеральних і регіональних влад, в зв'язку з посиленням пандемії COVID-19 прийняв рішення ввести комендантську годину на всій території країни. Крім того, з 19 жовтня закриваються ресторани і кафе по всій території країни.
У лікарнях Києва для лікування пацієнтів з COVID-19 виділено 2781 ліжко-місце, з яких 800 є вільними. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.