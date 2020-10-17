У світі встановили рекорд нових хворих на COVID-19: статистика на 17 жовтня. Оновлюється.

Станом на суботу, 17 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 39,5 млн осіб. За минулий день виявлено 413 206 нових інфікованих, що стало рекордом з початку пандемії.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 71 тис., в США – 65 тис., а також в Бразилії – 30 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 29,6 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразився 287 231 особа . Померли 5 408 пацієнтів, одужали – 121 919.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,2 млн), Індія (понад 7,3 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

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