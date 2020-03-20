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21 березня • оновлено в 01:59
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У світі розробляють 20 вакцин від коронавірусу - ВООЗ

1.9т
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У світі з безпрецедентною швидкістю ведуться розробки близько 20 вакцин від нового коронавірусу COVID-19.

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Наразі починаються клінічні випробування цих вакцин. Про це на прес-конференції заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхоув, передає "Громадське".

Порятунок від коронавірусу: ВООЗ заявила про розробку 20 вакцин

Pixabay

Вона уточнила, що науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють свою роботу.

"Мине певний час, перш ніж у нас з'явиться вакцина, яку можна буде використовувати, але роботи ведуться", – сказала Керхоув

У свою чергу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан уточнив, що безпрецедентна швидкість роботи зі створення вакцин не позначиться на якості випробувань.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала випробування першої вакцини від коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
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