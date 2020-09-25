У світі додалося майже 315 тис. заражених коронавірусом: статистика на 24 вересня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 25 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 32,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 314 855 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 85 тис., в США – 45 тис., а також в Бразилії – 32 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 987 тис. осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 188 106 осіб, померли 3757 пацієнтів, одужали – 83 458.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,1 млн), Індія (більше 5,7 млн) і Бразилія (понад 4,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко озвучив можливі терміни початку локдауну України через COVID-19.

Головне за 25 вересня: