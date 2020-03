У США заявили про першу смерть підлітка від COVID-19

У Лос-Анджелесі заявили про першу смерть неповнолітнього від коронавірусу у США.

Про це в своєму Twitter повідомив редактор CNN Джон Пассантіно. За його словами, інформацію повідомили представники громадської охорони здоров'я.

"Представники громадської охорони здоров'я оголосили, що дитина у віці до 18 років померла від коронавірусу в Лос-Анджелесі, що вважається першою смертю дитини від вірусу у США. Руйнівне нагадування про те, що COVID-19 вражає людей різного віку", – написав він.

Breaking: A child under the age of 18 has died of coronavirus in Los Angeles, public health officials announce, in what is believed to be the first child death from the virus in the US.



"A devastating reminder that COVID-19 infects people of all ages," LA health official says.