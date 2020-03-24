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25 березня • оновлено в 00:44
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У США заявили про першу смерть підлітка від COVID-19

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У Лос-Анджелесі заявили про першу смерть неповнолітнього від коронавірусу у США.

Про це в своєму Twitter повідомив редактор CNN Джон Пассантіно. За його словами, інформацію повідомили представники громадської охорони здоров'я.

"Представники громадської охорони здоров'я оголосили, що дитина у віці до 18 років померла від коронавірусу в Лос-Анджелесі, що вважається першою смертю дитини від вірусу у США. Руйнівне нагадування про те, що COVID-19 вражає людей різного віку", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у клініках Нью-Йорка почали лікувати гідроксихлорохіном людей, що заразилися COVID-19. Варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає цей препарат досить небезпечним.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США Лос Анджелес
Тег
вірус
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