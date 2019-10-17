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17 жовтня • оновлено в 06:54
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У США заарештували ще одного фігуранта "української справи"

1.9т Читати матеріал російською

У США заарештували бізнесмена Девіда Корреа, який фігурує у гучній справі проти Ігоря Фрумана і Лева Парнаса.

Це сталося прямо у зоні прильоту нью-йоркського аеропорту ім. Кеннеді, передає ВВС Росія.

У прокуратурі Південного округу Манхеттена уточнили, що підприємець спеціально прилетів до Нью-Йорка для того, щоб добровільно здатися владі.

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Ігор Фруман (зліва) і Лев Парнас

Ігор Фруман (зліва) і Лев Парнас

Як відомо, американська влада вважає, що саме Фруман і Парнас виступили одними із організаторів скандальної телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка пройшла 25 липня цього року.

Крім Фурмана та Парнаса, звинувачення в незаконній лобістської діяльності та порушення правил фінансування виборчих кампаній були пред'явлені їх діловим партнерам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одного з них – Андрія Кукушкіна – заарештували. Його також підозрюють у порушенні правил фінансування виборчої кампанії Дональда Трампа.

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Тема
Вибори в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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