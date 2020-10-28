У США спрогнозували перемогу Байдена на виборах з відривом у 10 млн голосів

Професор політології техаського Університету A&M Джордж Едвардс вважає, що чинний президент США Дональд Трамп програє майбутні вибори в країні.

Про це він у вівторок, 27 жовтня, повідомив російському агентству ТАСС. За його словами, розрив між основними претендентами на пост голови держави може досягти 10 мільйонів голосів.

"Залишилося дуже мало виборців, які ще не визначилися, за кого їм віддати свій голос. Вони, ймовірно, підтримають Джо Байдена", – заявив професор.

Політолог припустив, що Трамп не зможе і наблизитися до того, щоб здобути більшість голосів американців.

"Він може перемогти тільки завдяки колегії вибірників, шляхом непередбачуваного розподілу голосів, як у нього це вийшло в 2016 році", – додав Едвардс.

Нагадаємо, вибори президента в США відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, перемога на президентських виборах в США кандидата від демократів Джо Байдена нібито більш вигідна для України, ніж переобрання представника республіканців Дональда Трампа. Таку думку висловив ексголова МЗС України Павло Клімкін.