У США спалахнула нова хвиля протестів через вбивство поліцією ще одного афроамериканця: фото і відео

В Атланті спалахнула нова хвиля протестів через вбивство поліцією 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса.
Як повідомляє ABC News, Брукс заснув в автомобілі, який стояв на проїзді і заважав іншим. Поліцейські спробували його затримати, але він чинив опір і відібрав у них електрошокер. В ході конфлікту правоохоронець вистрілив у чоловіка (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Рейшард Брукс
Брукса госпіталізували, але лікарям врятувати його не вдалося. Пізніше з'ясувалося, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.
Після цього в місті почалися заворушення. Люди перекрили трасу, в результаті чого утворилася багатокілометрова пробка.
За даними телеканалу WSB, протестувальники спалили кафе, поруч з яким поліцейський вистрілив у Брукса.
Скрін відео
Натовп скандував гасла проти поліції, вимагаючи від влади припинити надмірне застосування сили поліцейськими, а також забезпечити дотримання прав афроамериканців.
В результаті протестів кілька десятків людей було затримано.
Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс повідомила, що глава поліції міста Еріка Шилдс подала у відставку. Вона висловила співчуття родичам загиблого Брукса.
Також був звільнений поліцейський, який смертельно поранив афроамериканця.
Протести в Атланті
AP
Протести в Атланті
AP
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Протести в Атланті
Як повідомляв OBOZREVATEL:
масові протести у багатьох містах США, які супроводжувалися заворушеннями, спровокувала смерть афроамериканця Джорджа Флойда.
Флойд помер в результаті кардіопульмонарного шоку – зупинки серця і дихання, який викликали дії поліцейського. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.
8 червня група протестуючих з рухів Black Lives Matter і Антифа захопила центральну частину Сіетла, оголосивши там "Автономну зону Капітолійського пагорба". Туди не пускали поліцію, заперечуючи американську владу.
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