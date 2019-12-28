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28 грудня • оновлено в 11:39
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У Сомалі трапився кривавий теракт: загинуло понад 90 осіб

1.1т
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Більш ніж 90 осіб загинули внаслідок вибуху замінованого автомобіля в столиці Сомалі Могадішо.

Серед жертв також є чотири іноземці, повідомив у Twitter член парламенту Сомалі Абдиризак Мухаммед.

Він написав, що отримав інформацію про "понад 90 загиблих, включно з 17 сомалійськими поліцейськими, 73 мирними жителями й чотирма іноземцями".

Теракт у Сомалі

Теракт у Сомалі

РИА Новости

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Як розповів мер міста Омар Філіш, серед померлих значаться студенти університету Бенадір.

За даними Associated Press, вибух замінованого автомобіля трапився на завантаженому пункті пропуску в столиці Сомалі вранці 27 грудня. За даними поліції, метою атаки стала податкова служба. Момент вибуху випав на годину пік.

Поки жодне угрупування, що діє в Сомалі, не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як писав OBOZREVATEL, 25 грудня, стало відомо про масштабний теракт у місті Арбінда на півночі Буркіна-Фасо, внаслідок якого загинули щонайменше 35 мирних жителів і сім військових.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Сомалі
Тег
теракт
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