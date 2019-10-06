У скандальній справі Трампа з Україною з'явився другий фігурант: хто він

У скандальній справі президента США Дональда Трампа з Україною з'явився другий обвинувач.
Про це заявив ABC News Марк Заїд, який є адвокатом першого викривача, котрий звинуватив американського президента у таємних справах із Володимиром Зеленським та зажадав розслідування про імпічмент голови США.
Другим фігурантом є нібито службовець розвідки, який із перших вуст знає про деякі звинувачення, викладені у першій скарзі.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп
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Також у цій справі відбулася співбесіда з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США Майклом Аткінсоном, незалежною посадовою особою, яка повинна стежити за дотриманням правил у своєму відомстві (призначений на цю посаду президентом Трампом). Він визначає, чи є серйозні підстави для того, щоб розгляд скарги продовжився.
Існування другого викривача, особливо того, хто може говорити безпосередньо про події, пов'язані з розмовами президента щодо України, – може підірвати повторне наполягання Трампа, що первісна скарга, опублікована 26 вересня, була "абсолютно неточною".
Ця скарга на семи сторінках стверджувала, що Трамп підштовхнув владу України до розслідування проти свого політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера Байдена, а потім неназвані високопоставлені чиновники Білого дому намагалися приховати докази про це.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
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