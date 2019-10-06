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7 жовтня • оновлено в 18:13
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У скандальній справі Трампа з Україною з'явився другий фігурант: хто він

11.2т Читати матеріал російською

У скандальній справі президента США Дональда Трампа з Україною з'явився другий обвинувач.

Про це заявив ABC News Марк Заїд, який є адвокатом першого викривача, котрий звинуватив американського президента у таємних справах із Володимиром Зеленським та зажадав розслідування про імпічмент голови США.

Другим фігурантом є нібито службовець розвідки, який із перших вуст знає про деякі звинувачення, викладені у першій скарзі.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп

twitter.com

Також у цій справі відбулася співбесіда з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США Майклом Аткінсоном, незалежною посадовою особою, яка повинна стежити за дотриманням правил у своєму відомстві (призначений на цю посаду президентом Трампом). Він визначає, чи є серйозні підстави для того, щоб розгляд скарги продовжився.

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Існування другого викривача, особливо того, хто може говорити безпосередньо про події, пов'язані з розмовами президента щодо України, – може підірвати повторне наполягання Трампа, що первісна скарга, опублікована 26 вересня, була "абсолютно неточною".

Ця скарга на семи сторінках стверджувала, що Трамп підштовхнув владу України до розслідування проти свого політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера Байдена, а потім неназвані високопоставлені чиновники Білого дому намагалися приховати докази про це.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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Теми
Імпічмент Трампа Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
вляпался Зеля , как кур в ощип ! )))
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
За рік до виборів Конгрес можу і підтримає імпічмент, а ось дві третини в Сенаті не підтримає - більша частина республіканців не піде на це, чекатиме виборів
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Короче: процесс пошел.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Бобровский Виталий, в тупик
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