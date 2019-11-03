У Сирії обстріляли американських військових: подробиці

У Сирії колона американських військових потрапила під обстріл, проте обійшлося без жертв.

Про це заявив начальник російського центру з примирення ворогуючих сторін в САР генерал-майор Юрій Боренко, передає "Інтерфакс".

"По лінії деконфліктінга з американською стороною отримана інформація, що 3 листопада колона американських військовослужбовців, що рухалася по дорозі М4 у напрямку кордону з Іраком, в 6 км на захід від населеного пункту Телль-Тамер була обстріляна з території, підконтрольної протурецьким бойовикам, "Сирійській національній армії", - сказав Боренко.

Новини Росія висунула США лицемірні вимоги по Сирії

Дональд Трамп і війна в Сирії. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міноборони Росії звинуватило США в тому, що вони нібито покривають незаконний видобуток нафти в Сирії.

Потім з'явилася інформація, що США мають намір перекинути в північно-східні райони Сирії бронетехніку для захисту нафтових родовищ.

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