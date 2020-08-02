У Швейцарії вказали на головні осередки коронавірусу

Основні джерела поширення COVID-19 в Швейцарії – нічні клуби і ресторани. pixabay.com

У Швейцарії основними джерелами поширення коронавірусу (COVID-19) є нічні клуби і ресторани.

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Як пише The Local, швейцарське Федеральне управління охорони здоров'я провело нове дослідження про те, як коронавірус поширюється в суспільстві.

Вчені встановили, що 42% нових випадків зараження в Швейцарії за останні два тижні сталося в нічних клубах. Ще 27% надійшли з барів і ресторанів.

Це означає, що дві третини інфікованих за цей період відвідували або місця нічного життя, або гастрономічні заклади.

При цьому не більше ніж 12% людей заразилися від члена сім'ї, а 8% – від медичного персоналу.

Швейцарські чиновники вже визнали, що нічні клуби в країні були відкриті занадто рано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дотримання карантинних обмежень перевірятимуть розважальні заклади, зокрема, нічні клуби і дискотеки, яким не дозволяли працювати після 22:00.