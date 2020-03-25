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25 березня • оновлено в 13:00
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У принца Чарльза виявили коронавірус

16.3т
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У принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що 71-річний принц Уельський пройшов тест на хворобу, і він дав позитивний результат. Лікарі описую його симптоми, як слабкі: "але в іншому він в доброму здоров'ї".

Зараз він разом з дружиною герцогинею Корнуольською знаходиться на самоізоляції в маєтку в Шотландії. 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але він був негативний.

"Неможливо встановити, від кого принц заразився вірусом через велику кількість роботи, яку він виконував в силу своєї публічності за останні тижні", – повідомили представники королівської сім'ї.

Новина оновлюється ...

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Автор
Тимур Григоренко
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Dell Alex
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Украл? Или просто взял поиграться?
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