У принца Чарльза виявили коронавірус

У принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що 71-річний принц Уельський пройшов тест на хворобу, і він дав позитивний результат. Лікарі описую його симптоми, як слабкі: "але в іншому він в доброму здоров'ї".

Зараз він разом з дружиною герцогинею Корнуольською знаходиться на самоізоляції в маєтку в Шотландії. 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але він був негативний.

"Неможливо встановити, від кого принц заразився вірусом через велику кількість роботи, яку він виконував в силу своєї публічності за останні тижні", – повідомили представники королівської сім'ї.

Новина оновлюється ...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся